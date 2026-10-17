В Институте Виноградова рассказали о вхождении русского в топ-5 языков мира Филолог Пахомов: русский входит в топ-5 мировых языков

Москва17 окт Вести.Русский входит в топ-5 мировых языков. Об этом агентству РИА Новости заявил научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН, председатель филологического совета Фонда "Тотальный диктант" Владимир Пахомов.

Можно обратиться к индексу русского языка в мире, который Государственный институт русского языка имени Пушкина каждый год высчитывает и представляет. В 2020 году первый раз коллеги это сделали, и за прошедшие 6 лет видно, что русский язык остается в топе, в топ-5 языков он входит рассказал филолог

По его словам, для составления топа учитываются несколько критериев: количество говорящих на конкретном языке в мире, число людей, для которых язык родной, а также количество сайтов на языке в интернете и международных организаций, использующие язык как рабочий.

Хочется верить, что русский язык будет и дальше востребован, и уж совершенно точно он останется языком межнационального и международного общения заключил Пахомов

В современном русском языке насчитывают порядка 500 тысяч слов, зафиксированных в словарях. Однако носитель знает от 10 тысяч до 86 тысяч слов, составляющих его пассивный словарный запас, а активно пользуется только двумя тысячами. У образованных людей активный запас достигает шести тысяч слов, уточнил филолог.

Между тем, Пахомов отметил, что утверждение, будто российская молодежь безграмотна, не соответствует реальности, ведь русский язык меняется, чтобы описывать мир вокруг.