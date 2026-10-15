Песков: русский язык - не инструмент в борьбе с русофобией

Песков назвал русский язык универсальным средством поддержки общности в Евразии Песков: русский язык - не инструмент в борьбе с русофобией

Москва15 окт Вести.Русский язык - это универсальный язык, который способен поддерживать общность интересов в Евразии, а не инструмент в борьбе с русофобией. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам на церемонии вручения премии "Евразия".

Официальный представитель Кремля сказал, что русский язык - не является инструментом в борьбе с русофобией "никоим образом".

Русский язык - это универсальный язык, который способен поддерживать общность интересов, общность единых критериев, общность единых принципов на таком огромном пространстве, как Евразия заявил Песков

Он обратил внимание на заинтересованность многих государств в дальнейшем укреплении роли русского языка, упомянув инициативу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по созданию международной Организации по поддержке русского языка.

Ранее Песков назвал русский язык популярным в Киргизии.