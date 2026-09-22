Токаев призвал не политизировать русский язык Токаев: язык не должен быть предметом политизации

Москва22 сен Вести.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал не превращать язык в предмет политизации. Об этом он заявил на встрече с генеральным секретарем Международной организации по русскому языку (МОРЯ) Натальей Бочаровой.

Стороны обсудили сотрудничество в сферах образования, науки и культуры. Токаев отметил, что при реализации совместных проектов необходимо учитывать интересы всех государств - участников организации.

Язык должен объединять людей, служить взаимопониманию, а не становиться предметом политизации сказал президент Казахстана

Токаев также отметил важность формирования МОРЯ как современной и эффективно работающей структуры, которая будет способствовать укреплению гуманитарных связей. Бочарова поблагодарила президента за поддержку деятельности организации и рассказала о планах по ее дальнейшему развитию.

Инициативу создания МОРЯ Токаев выдвинул на переговорах с президентом России Владимиром Путиным 28 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге. Ее поддержали лидеры России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. 13 октября 2023 года в Бишкеке был подписан соответствующий договор.

Организация открыта для присоединения государств, заинтересованных в сотрудничестве по вопросам русского языка. Среди ее задач - укрепление статуса русского языка как официального или рабочего языка международных и региональных межправительственных организаций, поддержка качественного образования и подготовка педагогических и научных кадров.