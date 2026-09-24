Токаев отметил рост популярности казахского языка в Казахстане Токаев: казахский язык становится все более популярным у молодежи

Москва24 сен Вести.Казахский язык востребован как государственный и как символ национальной идентичности, в стране он набирает все большую популярность, особенно у молодых людей, отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на сессии Народного совета.

Казахский язык, отметил глава республики, становится все более популярным, прежде всего у молодежи, "без какого-либо административного и политического принуждения".

Он востребован как государственный язык и как символ национальной культуры и идентичности. Незнание даже основ казахского языка стало признаком отсутствия общей образованности. И все это результат нашей совместной работы на основе толерантности и убеждения. Но это не означает отказа от других языков и не дает права на их притеснение подчеркнул Токаев

Президент Казахстана подчеркнул, что дискриминация по языковому, этническому, религиозному и другим признакам в стране запрещена. А провокации направлены на попытки ослабить общество и подорвать суверенитет Казахстана, лишить народ единства и возможности "жить в мире и благополучии", добавил он.