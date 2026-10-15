Песков призвал к развитию в угоду себе, а не в пику Западу

Песков: нужно все развивать в угоду себе, а не в пику кому-то Песков призвал к развитию в угоду себе, а не в пику Западу

Москва15 окт Вести.Достижения России и всей Евразии следует рассматривать как процессы ради собственного блага, а не в пику кому-то. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на премии "Евразия".

Представителя Кремля спросили, можно ли воспринимать активный рост географии премии как своеобразный ответ на западную русофобию.

Вы знаете, нельзя! Не нужно ничего развивать как наш ответ Западу и так далее. Давайте развивать все в угоду себе и в своих интересах. А вот если что-то делать в пику кому-то - это до добра не доведет отреагировал он

Песков отметил, что премия развивается вместе с самой Евразией. По его словам, о многом говорит уже само количество участников.

Процесс расширяется, растет единение единомышленников, тех, кто разделяет единые цели, единое видение нашего настоящего и нашего будущего. И эта общность не ограничивается какой-то географией стран, скорее это действительно единение единомышленников указал пресс-секретарь президента РФ

Премия "Евразия" вручается за вклад в международное сотрудничество, сохранение традиционных ценностей и укрепление культурных связей на евразийском пространстве. Ею отмечают проекты и людей, которые работают на интеграцию и диалог в регионе. В 2026 году было подано 5512 заявок из 73 стран. Участники представляют не только Россию и государства СНГ, но и Китай, Индию, Иран, ОАЭ, Италию, Бразилию, Аргентину, США и Австралию.