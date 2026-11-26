Россия должна обеспечить свои национальные интересы, заявил Песков Песков: РФ должна обеспечить свои национальные интересы

Москва26 ноя Вести.Россия ничего не должна Евросоюзу для старта мирных переговоров – она должна обеспечить свои национальные интересы. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Он прокомментировал выдвинутые главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен требования для начала Брюсселем переговоров с Москвой.

Россия ничего не должна. Россия должна обеспечить свои национальные интересы сказал Песков

Также представитель Кремля заявил, что ультиматумы Европы лишний раз доказали опасения Москвы. По его словам, выдвигающему России условия Евросоюзу очень сложно претендовать на роль посредника или участника переговоров об урегулировании конфликта на Украине.