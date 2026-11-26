Песков о словах главы ЕК: ультиматумы Европы лишний раз доказали опасения РФ Песков: слова фон дер Ляйен лишний раз доказывают опасения России

Москва26 ноя Вести.Ультиматумы Евросоюза лишний раз доказывают обоснованность опасений России по поводу участия европейцев в мирном процессе на Украине. Об этом заявил в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что для старта мирных переговоров Москве необходимо заключить соглашение о безопасном судоходстве в Черном море, а также обеспечить "зимнее перемирие" в отношении украинской энергетической инфраструктуры.

По словам Пескова, "с такими ультиматумами" сложно претендовать на роль участников переговоров или посредников.

Собственно, это лишний раз, наверное, доказывает обоснованность наших опасений относительно того, смогут ли европейцы занять конструктивную позицию и помочь как-то мирному процессу сказал Песков

Ранее пресс-секретарь президента уже выражал сомнение в готовности ЕС поспособствовать мирному процессу.