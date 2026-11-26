Песков ответил фон дер Ляйен по теме энергоперемирия: Россия ничего не должна

Песков о словах главы ЕК об энергетическом перемирии: Россия ничего не должна Песков ответил фон дер Ляйен по теме энергоперемирия: Россия ничего не должна

Москва26 ноя Вести.Россия ничего не должна - так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал в беседе с Павлом Зарубином для ИС "Вести" требования председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о необходимости согласиться на энергетическое перемирие на Украине.

Он обратил внимание на то, что РФ должна обеспечить свои национальные интересы.

Россия ничего не должна. Россия должна обеспечить свои национальные интересы сказал Песков

Также пресс-секретарь президента отметил, что с такими условиями Европе сложно будет претендовать на роль посредника.