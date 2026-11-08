Песков: У РФ не было разговоров с европейцами о соглашении по безопасности

У РФ не было разговоров с Европой о соглашении по безопасности, сообщил Песков Песков: У РФ не было разговоров с европейцами о соглашении по безопасности

Москва8 ноя Вести.У США были контакты с Европой по поводу соглашения о безопасности, а у России таких контактов не было. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Насколько мы знаем, у американцев действительно были контакты с европейцами. У нас контактов с европейцами не было. Никаких разговоров по такой сложной теме с европейцами не было сообщил Песков

Более того, европейцы никак не могут определиться с переговорщиком для России по этой теме - его еще нет, добавил Дмитрий Песков.