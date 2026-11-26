Москва26 ноя Вести.Выдвигающему России ультиматумы Евросоюзу очень сложно претендовать на роль посредника или участника переговоров об урегулировании конфликта на Украине. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Он прокомментировал недавнее заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Москве необходимо заключить соглашение о безопасном судоходстве в Черном море, а также обеспечить "зимнее перемирие" в отношении украинской энергетической инфраструктуры.

Конечно, с такими ультиматумами претендовать на роль посредников или на роль участников переговоров об урегулировании очень сложно сказал Песков

Пресс-секретарь российского лидера ранее уже отмечал, что заявления европолитиков говорят о том, что они пока вряд ли могут поспособствовать продвижению мирного процесса по Украине, при этом их высказывания касательно контактов с Москвой противоречивы.