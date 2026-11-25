Москва25 нояВести.Еврокомиссия озвучила предварительные условия, при выполнении которых Брюссель готов начать переговорный процесс с Россией.
Выступая на сессии Европарламента в Страсбурге, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Москве необходимо заключить соглашение о безопасном судоходстве в Черном море, а также обеспечить "зимнее перемирие" в отношении украинской энергетической инфраструктуры.
Требования включают зимнее перемирие в отношении энергетической инфраструктуры Украины и сделку для безопасного прохода судов по Черному морю. На этих условиях Брюссель готов начать переговорызаявила глава Еврокомиссии
Фон дер Ляйен также подтвердила намерение европейской стороны направить свою делегацию на следующий раунд переговоров по украинскому кризису.
В Москве к подобным инициативам относятся со скепсисом: в МИД РФ раскритиковали позицию Евросоюза, однако отметили, что российская сторона в целом готова рассмотреть возможность участия европейских представителей в дипломатическом процессе.