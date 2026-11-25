Фон дер Ляйен назвала два условия Брюсселя для начала переговоров с Москвой

Глава ЕК озвучила главные требования к России для старта мирных переговоров Фон дер Ляйен назвала два условия Брюсселя для начала переговоров с Москвой

Москва25 ноя Вести.Еврокомиссия озвучила предварительные условия, при выполнении которых Брюссель готов начать переговорный процесс с Россией.

Выступая на сессии Европарламента в Страсбурге, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Москве необходимо заключить соглашение о безопасном судоходстве в Черном море, а также обеспечить "зимнее перемирие" в отношении украинской энергетической инфраструктуры.

Требования включают зимнее перемирие в отношении энергетической инфраструктуры Украины и сделку для безопасного прохода судов по Черному морю. На этих условиях Брюссель готов начать переговоры заявила глава Еврокомиссии

Фон дер Ляйен также подтвердила намерение европейской стороны направить свою делегацию на следующий раунд переговоров по украинскому кризису.

В Москве к подобным инициативам относятся со скепсисом: в МИД РФ раскритиковали позицию Евросоюза, однако отметили, что российская сторона в целом готова рассмотреть возможность участия европейских представителей в дипломатическом процессе.