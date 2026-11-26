Песков сообщил, что европейские чиновники отозвались на приглашение в Москву

Песков: европейцы отозвались на приглашение в Москву, но ясности не внесли Песков сообщил, что европейские чиновники отозвались на приглашение в Москву

Москва26 ноя Вести.Европейские чиновники отозвались на приглашение в Москву, но это не вносит ясность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии с Павлу Зарубину для ИС "Вести".

19 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что Россия предложила представителям Европы приехать в Москву, чтобы понять их позицию по урегулирования конфликта на Украине.

Они отзываются, но пока ясности это не вносит отметил Песков

Ранее издание Le Parisien со ссылкой на Елисейский дворец заявило, что европейские представители готовы посетить российскую столицу при условии полноценного участия в переговорах.