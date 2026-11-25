Москва25 нояВести.В Кремле пока не располагают конкретной информацией о возможном визите европейской делегации в Москву. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Нет, пока ничего конкретного вам сказать не могузаявил он журналистам
При этом Песков напомнил, что ранее в Брюсселе сообщили об отказе европейских стран от двусторонних контактов с Россией.
Единственное, что позавчера мы слышали заявление из Брюсселя, что дескать европейцы решили не вести какие-либо двусторонние контакты. Вот такое публичное заявление былоотметил он
Также Песков сообщил, что Россия будет терпеливо продолжать рабочие контакты с Европейским союзом.
Ранее президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что европейцам по дипканалам предложили приехать в Москву и определить их позицию.