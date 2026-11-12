Москва12 нояВести.Президент России Владимир Путин в интересах дела никогда ничего не ограничивает по времени. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".
Он ответил на вопрос журналиста о возможных ограничениях по времени на встрече с американскими переговорщиками из-за насыщенного рабочего графика президента.
Президент никогда в интересах дела ничего не ограничивает по временисказал Песков
Днем в четверг Путин начал встречу со спецпредставителя президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле.
Ранее российский лидер также провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Также у него ожидается встреча с американской делегацией и совет по физкультуре и спорту, добавил Песков.