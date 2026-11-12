Песков о встрече с переговорщиками США: Путин ничего не ограничивает по времени

Песков о графике встреч: Путин в интересах дела ничего не ограничивает Песков о встрече с переговорщиками США: Путин ничего не ограничивает по времени

Москва12 ноя Вести.Президент России Владимир Путин в интересах дела никогда ничего не ограничивает по времени. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Он ответил на вопрос журналиста о возможных ограничениях по времени на встрече с американскими переговорщиками из-за насыщенного рабочего графика президента.

Президент никогда в интересах дела ничего не ограничивает по времени сказал Песков

Днем в четверг Путин начал встречу со спецпредставителя президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле.

Ранее российский лидер также провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Также у него ожидается встреча с американской делегацией и совет по физкультуре и спорту, добавил Песков.