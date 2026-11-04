Путин: Россия никому не угрожает и стремится к сотрудничеству

Путин заявил, что Россия никогда никому не угрожала и стремится к сотрудничеству Путин: Россия никому не угрожает и стремится к сотрудничеству

Москва4 ноя Вести.Российская Федерация стремится к сотрудничеству с зарубежными странами и не угрожает кому-либо и не угрожала. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

В Кремле он коснулся темы внешней политики во время церемонии вручения президентской премии за вклад в укрепление единства российской нации, а также госнаград.

Во-первых, Россия никому никогда не угрожала и не угрожает, во-вторых, мы стремимся к сотрудничеству подчеркнул президент

Награды от российского лидера приняли также представители зарубежных стран. Путин выразил надежду, что такой положительный пример взаимодействия позволит партнерам из других государств сделать выводы. Москва готова к сотрудничеству и не стремится к конфронтации.

Ранее президент РФ назвал главным преимуществом России многообразие культур, традиций и обычаев. По мнению российского лидера, в стране нужно укреплять многонациональное согласие и развивать потенциал взаимодействия.