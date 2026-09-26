Песков: хорошо, что Зеленский помнит исконный русский язык

Песков прокомментировал знание русского языка у Зеленского Песков: хорошо, что Зеленский помнит исконный русский язык

Москва26 сен Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с позитивом отметил знание русского языка у главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом он заявил Павлу Зарубину для ИС "Вести".

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Зеленский на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН ответил по-русски журналисту ИС "Вести" Валентину Богданову, что собирается посетить Москву "на ракете".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Зеленский говорит по-русски, в то время как на Украине людей хватают за русский язык.