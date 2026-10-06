В Индонезии стартовала образовательная программа по изучению русского языка

В Индонезии впервые включили русский язык в школьную программу В Индонезии стартовала образовательная программа по изучению русского языка

Москва6 окт Вести.Русский язык впервые вошел в официальную учебную программу индонезийских школ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство Россотрудничества в республике.

Пилотным проектом охвачена престижная школа "Таруна Нусантара" в городе Магеланг, где учится государственная элита страны. На первом этапе основы русского языка начали осваивать 51 ученик 10–11 классов, а сама программа рассчитана до выпуска с достижением уровня B1.

При поддержке Общественного совета Россотрудничества учебному заведению передали партию литературы, а преподавателю организовали профподготовку в НИУ ВШЭ. В дальнейшем ведомство планирует масштабировать успешный опыт на другие регионы Индонезии.