Москва6 октВести.Русский язык впервые вошел в официальную учебную программу индонезийских школ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство Россотрудничества в республике.
Пилотным проектом охвачена престижная школа "Таруна Нусантара" в городе Магеланг, где учится государственная элита страны. На первом этапе основы русского языка начали осваивать 51 ученик 10–11 классов, а сама программа рассчитана до выпуска с достижением уровня B1.
При поддержке Общественного совета Россотрудничества учебному заведению передали партию литературы, а преподавателю организовали профподготовку в НИУ ВШЭ. В дальнейшем ведомство планирует масштабировать успешный опыт на другие регионы Индонезии.