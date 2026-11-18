Русский язык стал популярным среди студентов из Индии и Вьетнама

В Индии и Вьетнаме отметили интерес студентов к русскому языку Русский язык стал популярным среди студентов из Индии и Вьетнама

Москва18 ноя Вести.В Индии и Вьетнаме отмечается интерес студентов к русскому языку. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказали преподаватели из Индии и Вьетнама во время Международного форума русистов имени Виталия Костомарова.

Как отмечает профессор Центра русских исследований Университета им. Джавахарлала Неру из Индии Мину Бхатнагар, русский язык – один из самых популярных в университете, студенты изучают его по 20 часов в неделю.

Некоторые хотят изучать богатую русскую литературу на русском языке. Другие хотят побывать в России. И есть студенты, которые хотят укреплять дружбу между Индией и Россией сказала она

Победитель Международного конкурса профессионального мастерства зарубежных преподавателей-русистов из Вьетнама Ням Тхи Ван Ань добавила, что изучает русский язык уже 20 лет.

Во Вьетнаме является одним их самых распространенных языков … Я очень рада, что мои студенты продолжают мой путь, некоторые стали преподавателями в других университетах во Вьетнаме, и некоторые работают сейчас в посольствах сказала она

Международный форум русистов объединил преподавателей, ученых и студентов со всего мира. Участники обсуждают, как сохранять интерес к русскому языку и через него открывать миру российскую культуру.