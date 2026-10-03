Директор школы в КНДР: русский язык изучают все ученики Директор школы в Пхеньяне Пан Сон Хе: русский язык изучают все ученики

Москва3 окт Вести.В школьную программу школ КНДР включено изучение русского языка. Об этом рассказала директор старейшей в стране Моранбонской средней школы №1 Пан Сон Хе в документальном фильме Михаила Попова "Корея навсегда", сообщает ИС "Вести".

Духовно-нравственные ценности — это фундамент образования, подчеркнула она.

Русский язык изучают все ученики. Благодаря этому еще в старшей школе они получают базовую подготовку, необходимую для того, чтобы в дальнейшем в университете работать с научно-технической литературой и переводить ее сообщила Пан Сон Хе

Помимо научно-технической, в школе преподают русскую художественную литературу.

Из русской литературы знаю роман "Как закалялась сталь", а из песен — "Катюшу" поделилась директор

17-летний Юн Чун Хви - выпускник Моранбонской средней школы, который готовится к карьере филолога - рассказал о любимых предметах.

Если говорить о моих склонностях или любимых предметах, то меня особенно интересуют иностранные языки. Я считаю, что изучение иностранных языков очень важно и помогает успешно осваивать другие учебные дисциплины рассказал Юн Чун Хви

Китайский и английский — базовый минимум для него. В ближайшее время подросток собирается взяться за изучение русского.

Прежде всего я считаю, что для более глубокого изучения науки и технологий важно знать русский язык. Кроме того, лично мне хотелось изучать именно русский язык раньше других иностранных языков добавил он

Ранее РФ и КНДР подписали соглашение о взаимном признании образования, а также квалификаций и ученых степеней.