Москва3 октВести.Отношения России и КНДР сохраняют прочный братский характер — Пхеньян неизменно оказывает всестороннюю поддержку справедливой борьбе Москвы. Такое мнение озвучили жители КНДР в документальном фильме Михаила Попова "Корея навсегда", сообщает ИС "Вести".
Пан Сон Хе работает директором старейшей в стране Моранбонской средней школы №1. Начиная еще с периода антияпонской вооруженной борьбы, РФ и КНДР вместе сражались против общего врага, напомнила она. 15 августа 1945 года советская армия совместно с партизанами Ким Ир Сена освободила родину Пан Сон Хе.
Во время Отечественной освободительной войны мы также были вместе. И сегодня эти братские отношения остаются неизменными. Наш уважаемый Маршал всесторонне поддерживает справедливую борьбу Россииотметила Пан Сон Хе
Маршал — это еще одно звание лидера КНДР Ким Чен Ына.
Насколько мне известно, народы России и нашей страны еще со времен Отечественной освободительной войны и антияпонской вооруженной борьбы плечом к плечу сражались вместе, и между нами сложились крепкие узы дружбы. И сегодня, как я считаю, в Курской области военнослужащие нашей Народной армии вместе с российскими военными, проливая кровь, сражаются против украинских предателейдобавил ученик Моранбонской средней школы №1 Юн Чун Хви
Заслуженный повар КНДР Ким Сок, обжаривая свинину с картошкой, говорит, что кухня — это его боевой пост. И, если придется, не только в фигуральном смысле.
Я считаю, что [Северная] Корея и Россия связаны неразрывными узами братства. Только между настоящими братьями возможна такая искренняя взаимная поддержкаубежден повар
Мужчина обратился к россиянам.
Я хотел бы обратиться ко всем россиянам. У нас в [Северной] Корее есть пословица: "Хороший сосед лучше дальнего родственника". И это чистая правда. Корейский народ всегда питал самые добрые чувства к России, а ранее — к Советскому Союзу. У нас сохранились только светлые воспоминания и впечатления. Мы считаем российских людей очень смелыми, стойкими и, что самое главное, искренними и глубокими. Нам это очень близкоподчеркнул Ким Сок
Ранее в МИД РФ заявили о согласовании сроков визита Ким Чен Ына в Россию.