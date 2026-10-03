Жители КНДР рассказали об отношении к россиянам Житель КНДР Юн Чун Хви: между нами и Россией сложились крепкие узы дружбы

Москва3 окт Вести.Отношения России и КНДР сохраняют прочный братский характер — Пхеньян неизменно оказывает всестороннюю поддержку справедливой борьбе Москвы. Такое мнение озвучили жители КНДР в документальном фильме Михаила Попова "Корея навсегда", сообщает ИС "Вести".

Пан Сон Хе работает директором старейшей в стране Моранбонской средней школы №1. Начиная еще с периода антияпонской вооруженной борьбы, РФ и КНДР вместе сражались против общего врага, напомнила она. 15 августа 1945 года советская армия совместно с партизанами Ким Ир Сена освободила родину Пан Сон Хе.

Во время Отечественной освободительной войны мы также были вместе. И сегодня эти братские отношения остаются неизменными. Наш уважаемый Маршал всесторонне поддерживает справедливую борьбу России отметила Пан Сон Хе

Маршал — это еще одно звание лидера КНДР Ким Чен Ына.

Насколько мне известно, народы России и нашей страны еще со времен Отечественной освободительной войны и антияпонской вооруженной борьбы плечом к плечу сражались вместе, и между нами сложились крепкие узы дружбы. И сегодня, как я считаю, в Курской области военнослужащие нашей Народной армии вместе с российскими военными, проливая кровь, сражаются против украинских предателей добавил ученик Моранбонской средней школы №1 Юн Чун Хви

Заслуженный повар КНДР Ким Сок, обжаривая свинину с картошкой, говорит, что кухня — это его боевой пост. И, если придется, не только в фигуральном смысле.

Я считаю, что [Северная] Корея и Россия связаны неразрывными узами братства. Только между настоящими братьями возможна такая искренняя взаимная поддержка убежден повар

Мужчина обратился к россиянам.

Я хотел бы обратиться ко всем россиянам. У нас в [Северной] Корее есть пословица: "Хороший сосед лучше дальнего родственника". И это чистая правда. Корейский народ всегда питал самые добрые чувства к России, а ранее — к Советскому Союзу. У нас сохранились только светлые воспоминания и впечатления. Мы считаем российских людей очень смелыми, стойкими и, что самое главное, искренними и глубокими. Нам это очень близко подчеркнул Ким Сок

Ранее в МИД РФ заявили о согласовании сроков визита Ким Чен Ына в Россию.