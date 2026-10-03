Журналист Шин: в северокорейских школах и вузах не бывает прогулов Общественник Шин: в школах и вузах КНДР отсутствует понятие "прогулы"

Москва3 окт Вести.В северокорейских образовательных учреждениях отсутствуют прогулы, рассказал подполковник в отставке, участник СВО, журналист, общественный деятель Андрей Шин в документальном фильме Михаила Попова "Корея навсегда", сообщает ИС "Вести".

Он подчеркнул, что студенты и школьники в КНДР с полной серьезностью относятся к образованию.

Они всерьез изучают все предметы, которые есть в программе в школе, в институте… Прогулов у них даже не существует. Они могут не прийти по какой-то уважительной причине: либо больничный, либо какие-то домашние дела пояснил Шин

Он отметил, что есть ученики с разной успеваемостью, но все они стараются учиться — получение образования им дает шанс получить более успешную работу.

Гид Мангендэнского дворца школьников в Пхеньяне Хо Рен Хи рассказала, что государство законодательно закрепило политику воспитания детей, а также обеспечило школьников рюкзаками и другими вещами.

С детства, получая заботу партии и государства и вырастая до специалиста, я получила такую любовь, которую, наверное, невозможно получить где-либо еще, поэтому я считаю себя самым счастливым человеком в мире поделилась Хо Рен Хи

Вся территория Дворца школьников составляет 214 тысяч квадратных метров. Сам дворец занимает 105 тысяч квадратов. Здание было открыто в 1989 году, к 13-му Всемирному фестивалю молодежи и студентов.