Эксперт объяснил, почему Ким Чен Ын не повторит судьбу Мадуро Журналист Шин: США не смогут захватить лидера КНДР, как сделали это в Венесуэле

Москва3 окт Вести.В Северной Корее невозможно повторение венесуэльского сценария с задержанием главы государства: народ КНДР встанет на защиту своего лидера и суверенитета страны. Такое мнение высказал в документальном фильме Михаила Попова "Корея навсегда" подполковник в отставке, участник СВО, главный редактор "Корейского радио", общественный деятель Андрей Шин. Об этом сообщает ИС "Вести".

Он указал на пункт в статье 56-й конституции КНДР от 23 марта 2026 года.

Есть пункт, где указано, что КНДР имеет ядерное оружие, которое направлено на защиту международного мира и безопасности. Но, в частности, [есть] пункт о том, что КНДР автоматически запускает ядерное оружие в случае гибели руководителя. Народ и руководство КНДР посчитали, что такой пункт необходим сообщил Шин

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук, профессор Алексей Подберезкин пояснил, как действует ядерное оружие.

Это аналог нашей "мертвой руки" так называемой, когда в случае ядерного нападения автоматически запускается ракета, которая автоматически управляет запуском других ракет, в том числе с подводных лодок, чего очень боятся американцы. Поэтому и не нападают проинформировал Подберезкин

Изменения в конституцию КНДР были внесены 22 марта 2026 года — через три месяца после захвата и похищения спецназом США "Дельта" президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес.

В первое правление Трампа КНДР еще называли "осью зла". Трамп тоже выдвинул условия для КНДР. КНДР не соглашалась ни на какие условия, которые противоречат суверенитету КНДР. Что сделал Трамп? Он направил авианосную группу к берегам КНДР, затем направил вторую авианосную группу к КНДР и готов был уже ударить и напасть на КНДР. В ответ на что уважаемый товарищ Ким Чен Ын ответил: "Драться так драться, мы готовы". В итоге закончилось тем, что авианосные группы постояли и уплыли обратно. Поэтому в данном случае с КНДР ни при каких условиях невозможен венесуэльский сценарий, потому что весь народ встанет на защиту лидера и на защиту своего суверенитета, своих границ, своих ценностей подчеркнул Шин

Шин не исключил готовность лидера КНДР применить ядерное оружие.

Может. А почему нет? А вы понимаете, вы для себя просто внутренне должны решить, что вы вот эту границу перешли. В восточной ментальности это очень просто. Что такое страх? Страх — это граница. Вы перешли — и страха нет. Он эту границу перешел. И американцы это очень хорошо знают добавил он

Профессор ответил, почему в КНДР не может повториться сценарий Венесуэлы.

Сравнивать Венесуэлу и Корею в принципе невозможно. Что такое венесуэльцы? Люди, которые могут "бла-бла", пойти на карнавал и пропеть песни просто так, и иногда непонятно, ради чего. Корейцы так делать не будут. И, во-вторых, опять самое главное: если у вас есть цель, ради которой можно отдать свою жизнь сравнил Подберезкин

Ранее в КНДР предупредили о риске ядерной катастрофе из-за действий США.