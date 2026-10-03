Москва3 октВести.Жители КНДР не сталкиваются с безработицей после окончания вузов — после выпуска государство распределяет молодых специалистов с учетом их пожеланий и в соответствии с имеющимися потребностями. Об этом рассказал сотрудник Управления педагогического образования Минобразования КНДР Ли Хэк Чхор в документальном фильме Михаила Попова "Корея навсегда", сообщает ИС "Вести".
По его словам, в стране не учатся ради "корочки".
О таком даже подумать невозможно. На протяжении всей жизни партия заботится о студентах, чтобы в будущем они беззаветно служили ей. Именно этому и посвящен весь процесс обучения и воспитанияпояснил Ли Хэк Чхор
Студенты учатся по программе "все включено", понятия "подработка" в КНДР не существует, добавил он.
У нас даже нет такого понятия — "подработка". Мы вообще не используем это слово. Государство полностью обеспечивает студентов предметами первой необходимости, формой, учебными принадлежностями, лабораторным оборудованием и всем необходимым для учебы. Это закреплено государственной политикой и законодательно гарантированоподчеркнул он
Как следует с его слов, проблем с трудоустройством после окончания вузов также нет.
По телевидению мы часто слышим о том, что в капиталистических странах после окончания университета можно столкнуться с безработицей. У нас такого понятия вообще нет — окончание университета не означает безработицу. После выпуска государство распределяет молодых специалистов с учетом их пожеланий и в соответствии с имеющимися потребностямипояснил он
Ранее Москва и Пхеньян подписали соглашение о взаимном признании образования, а также квалификаций и ученых степеней. Документ был подписан замминистра науки и высшего образования РФ Константином Могилевским и замминистра образования КНДР Ли Чханом Сиком.