Минобразования КНДР: жители не сталкиваются с безработицей после вузов Минобразования КНДР: студенты страны не нуждаются в подработке

Москва3 окт Вести.Жители КНДР не сталкиваются с безработицей после окончания вузов — после выпуска государство распределяет молодых специалистов с учетом их пожеланий и в соответствии с имеющимися потребностями. Об этом рассказал сотрудник Управления педагогического образования Минобразования КНДР Ли Хэк Чхор в документальном фильме Михаила Попова "Корея навсегда", сообщает ИС "Вести".

По его словам, в стране не учатся ради "корочки".

О таком даже подумать невозможно. На протяжении всей жизни партия заботится о студентах, чтобы в будущем они беззаветно служили ей. Именно этому и посвящен весь процесс обучения и воспитания пояснил Ли Хэк Чхор

Студенты учатся по программе "все включено", понятия "подработка" в КНДР не существует, добавил он.

У нас даже нет такого понятия — "подработка". Мы вообще не используем это слово. Государство полностью обеспечивает студентов предметами первой необходимости, формой, учебными принадлежностями, лабораторным оборудованием и всем необходимым для учебы. Это закреплено государственной политикой и законодательно гарантировано подчеркнул он

Как следует с его слов, проблем с трудоустройством после окончания вузов также нет.

По телевидению мы часто слышим о том, что в капиталистических странах после окончания университета можно столкнуться с безработицей. У нас такого понятия вообще нет — окончание университета не означает безработицу. После выпуска государство распределяет молодых специалистов с учетом их пожеланий и в соответствии с имеющимися потребностями пояснил он

Ранее Москва и Пхеньян подписали соглашение о взаимном признании образования, а также квалификаций и ученых степеней. Документ был подписан замминистра науки и высшего образования РФ Константином Могилевским и замминистра образования КНДР Ли Чханом Сиком.