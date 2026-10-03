На фабрике в КНДР рассказали, как разрабатывается школьная форма Инженер фабрики в КНДР Сим: мы выпускаем 16 видов школьной одежды

Москва3 окт Вести.В Пхеньянской фабрике в КНДР продемонстрировали, как разрабатывается школьная форма. Сегодня КНДР выпускает 16 видов одежды для учеников, рассказала главный инженер предприятия Пак Хян Сим в документальном фильме Михаила Попова "Корея навсегда", сообщает ИС "Вести".

Забота о детях в КНДР возведена в ранг государственной политики и это дает результат, отметила она.

Благодаря государственной политике по обеспечению детей молочными продуктами наши дети растут настолько быстро, что одежда становится им мала гораздо раньше, чем она могла бы порваться или износиться. Случаев, чтобы форма пришла в негодность из-за износа, у нас практически нет пояснила Пак Хян Сим

Как следует с ее слов, дизайн одежды разрабатывал и помогал довести до ума лично лидер страны Ким Чен Ын.

Сейчас мы выпускаем 16 видов школьной одежды: для начальных школ, средних школ младшей и старшей ступени, а также для студентов университетов… Наш уважаемый товарищ генеральный секретарь 32 раза давал нам указания и лично руководил процессом разработки этих эскизов. Он проверил все: от силуэта и формы до расположения декоративных элементов и лент, и даже лично подбирал цвета. Более 30 раз он детально рассматривал проект, пока не довел его до совершенства, после чего передал его нам для производства рассказала инженер

По словам Пак Хян Сим, для каждого случая и каждого возраста ученика есть своя линейка.

Для учеников начальной школы выбраны яркие, светлые тона. Что касается учеников средних и старших классов — особенно старших — то использование контрастных вставок по краям одежды придает им более взрослый и достойный вид. Эти эскизы были созданы так, чтобы в полной мере отразить прогрессивный образ мышления и энергию нашей молодежи считает она

Школьную форму для детей с нестандартной фигурой шьют по индивидуальным меркам. Вместо закройщиц используется специальный аппарат. Ребенок заходит в кабинку, аппарат сканирует.

При ручном измерении всегда возникает погрешность. Но если ребенок заходит в этот сканер, система не просто выдает размеры, но и сразу формирует лекала для автоматического раскроя ткани… Обратите внимание на этот автоматический швейный автомат с программным управлением. Его рабочая головка вращается на 360 градусов. Достаточно поместить заготовку в шаблон, и машина автоматически выполняет строчку по заданной программе. Применение такого оборудования позволяет даже рабочим с небольшим опытом выполнять операции на уровне высококвалифицированных мастеров продемонстрировала устройство инженер

Материал подбирают с учетом прочности, в частности, используют смесовые ткани — тетрон и полиэстер. Это синтетические волокна повышенной прочности, уточнили на фабрике.

Процесс контроля качества у нас очень строгий. У нас установлены специальные счетчики и оборудование для выявления дефектов в полотне. В процессе раскроя два контролера тщательно проверяют каждую деталь, соответствие цвета, номера партии и точность линий кроя. Затем крой поступает в швейные цеха. Там на каждом этапе — от первой строчки до финальной сборки изделия — за процессом следят штатные контролеры. Они проверяют каждую промежуточную деталь, прежде чем она пойдет дальше по конвейеру заключила Пак Хян Сим

Форма на строгом учете государства. На каждом комплекте - информация с персональными данными. С обратной стороны ярлыка предусмотрены поля для личных данных: имя ученика, название школы, класс и группа.

Объем производства — закрытая информация, заказ дает Министерство образования, поскольку в стране плановая экономика.