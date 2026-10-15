Эксперт: устаревшие вузовские программы можно заменить курсами ДПО Эксперт Гумашян: программы ДПО могут заменить устаревшие специальности в вузах

Москва15 окт Вести.Программы дополнительного профессионального образования могут заменить ряд устаревших специальностей в вузах. Такое мнение ИС "Вести" высказал эксперт по проектам развития человеческого капитала Зори Гумашян.

Некоторые профессии можно, по сути, пройти по ДПО. Например, "реклама", "связи с общественностью". Есть очень много онлайн-курсов, где буквально за несколько месяцев можно пройти. То есть зачем там пять-шесть лет обучаться? Некоторые профессии сжались в ДПО, и такое долгое время на обучение не требуется сказал он

Кроме того, отметил Гумашян, рынок диктует свои условия для работников.

За последний год с внедрением искусственного интеллекта кардинально поменялась ситуация на рынке. ИИ меняет ландшафт, то есть некоторые профессии, например, копирайтер, изменяются. Их, по сути, заменяет искусственный интеллект пояснил эксперт

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила "смело отменять" устаревшие специальности в российских вузах. По ее мнению, следует объявлять новые современные профессии.