Доцент Финуниверситета Яременко: в вузах PR уступает место ИИ и работе с данными

Названы специальности, которые могут исчезнуть из программ вузов Доцент Финуниверситета Яременко: в вузах PR уступает место ИИ и работе с данными

Москва30 окт Вести.Классические программы в университетах России в связи с цифровизацией, развитием искусственного интеллекта (ИИ) и сменой форматов коммуникаций нуждаются в серьезных изменениях. Такое мнение выразил доцент Финансового университета при правительстве России Николай Яременко в комментарии NEWS.ru.

Эксперт полагает, что пиар (PR) уступает место маркетинговым коммуникациям, работе с большими данными, аналитикой социальных сетей, ИИ и продакт-менеджменту. Яременко считает, что направление "реклама и связи с общественностью" не исчезает, а трансформируется.

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Доцент выразил мнение, что в Совфеде раскритиковали специальность "государственное и муниципальное управление" из-за того, что выпускники без опыта работы редко сразу попадают на государственную службу.

По мнению эксперта, в зоне риска полного закрытия или глубокой переработки - узкие гуманитарные и классические экономико-управленческие специальности, которые подразумевают большое число студентов. Эксперт указал на то, что работодатели жалуются на разрыв между теорией и практическими навыками.

Ранее Ээксперт по маркетингу Владислав Новиков перечислил профессии, которые, по его мнению, первый делом заменит искусственный интеллект.