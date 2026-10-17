В СФ указали на необходимость соответствия высшего образования кадровому спросу Сенатор Гумерова: спрос на рынке труда должен быть ориентиром в обучении кадров

Москва17 окт Вести.Спрос на рынке труда должен быть ориентиром для системы высшего образования в подготовке кадров. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Регионы не просто готовы, они очень заинтересованы в этом. И ориентир именно на рынок труда, в зависимости от специфики каждого региона, - центральная задача. Впервые составлен прогноз потребностей рынка труда. Допустим, уже сегодня мы четко понимаем, что две трети специалистов - это специалисты со средним профессиональным образованием. Одна треть - это с высшим образованием. Важно, чтобы алгоритм формирования этих цифр был очень четким, понятным работодателю, а регионы понимали, какие новые предприятия будут открываться для того, чтобы мы отвечали на современные вызовы, и какие специалисты должны в них работать отметила сенатор

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко заявил, что искусственный интеллект следует воспринимать как инструмент, который сильно повышает производительность труда и меняет рынок профессий.