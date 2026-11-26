Москва26 ноя Вести.Домашние задания для школьников не должны строиться на ответе "да" или "нет". С учетом развития искусственного интеллекта вопросы должны формироваться таким образом, чтобы обучающемуся потребовалось провести серьезную работу. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Александру Христенко рассказала председатель совета федеральной территории "Сириус", руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

Если вопрос дает просто дихотомию, "да" или "нет", в таких заданиях уже смысла нет. А если он дает задание таким образом, когда нужно что-то найти, интерпретировать и на этом основании сделать следующий шаг, то это то, что вызывает интерес, и для наших умных детей, любящих свою страну и дело, к которому они могут прийти через знание предмета, дает, конечно, очень действенную подсказку отметила Шмелева

Она также дала совет родителям, воспитывающим школьников.

Моя рекомендация: не спрашивайте вечером у ребенка, сделал ли он домашнее задание, а задавайте вопрос: что ты сделал сам? И просите это объяснить сказала Шмелева

Она также подчеркнула, что ИИ должен стать помощником для обучающихся, а не "протезом", который не дает навыкам сформироваться.