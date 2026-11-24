Эксперт объяснила, как отличить сгенерированную нейросетью школьную работу Педагог Копытова посоветовала учителям не доверять детекторам ИИ-текстов

Москва24 ноя Вести.Школьным педагогам не следует полагаться на автоматические программы для проверки текстов на предмет генерации с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом в беседе с RT заявила кандидат педагогических наук и директор инновационной школы "СКОЛКА" Наталия Копытова.

По словам эксперта, опытный учитель обычно способен отличить шаблонный текст, сгенерированный нейросетью, от работы, в которую ученик вложил личное усилие.

Копытова порекомендовала просить учащихся устно пояснить ход решения задачи, показать черновики или выполнить аналогичное задание непосредственно во время урока.

Преподаватель добавила, что в ее учебном заведении практикуется подход, при котором школьник открыто указывает, какие именно задачи выполнялись с привлечением ИИ и каким образом проверялся полученный результат.

Автоматическим детекторам ИИ-текста доверять нельзя: они ошибаются в обе стороны пояснила директор школы

Эксперт утверждает, что никакие технологии не смогут заменить живого учителя, поскольку эпоха ИИ только усилит значение педагогической эмпатии, глубоких знаний и наставничества.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов назвал ИИ большим вызовом для образования.