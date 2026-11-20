Кравцов заявил, что искусственный интеллект не сможет заменить учителей Кравцов: система образования должна готовить школьников к жизни

Москва20 ноя Вести.Российская система образования должна не только давать школьникам знания по учебным предметам, но и готовить их к самостоятельной жизни. Об этом министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал ИС "Вести".

По его словам, несмотря на стремительное развитие технологий, выпускники школ должны обладать широким кругозором и получать знания не только по дисциплинам, которые входят в ЕГЭ.

Мы видим будущее как нашу систему образования, которая позволяет, с одной стороны, получить широкий кругозор школьникам, по всем предметам подготовить его к жизни, чтобы ребенок, закончив школу, был человеком, человеком с большой буквы сказал Кравцов

Кравцов также отметил, что школа совместно с родителями должна воспитывать в детях честность, порядочность, отзывчивость, уважение к близким и любовь к своей стране.

По мнению главы Минпросвещения, эти задачи останутся неизменными независимо от того, насколько далеко продвинется развитие искусственного интеллекта и других технологий. Он добавил, что роль учителя будет только возрастать.

Кроме того, министр рассказал, что ИИ для системы образования – большой вызов. В настоящее время в российских школах идет апробация новых дисциплин по этой тематике, указал он.