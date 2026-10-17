Сенатор Гумерова: ФГОС для программ вузов должны быть с конкретным содержанием

В Совфеде заявили о необходимости пересмотреть ФГОСы для вузов Сенатор Гумерова: ФГОС для программ вузов должны быть с конкретным содержанием

Москва17 окт Вести.Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования должны быть наполнены конкретным содержанием. Такое мнение ИС "Вести" высказала председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

По ее словам, работа в отношении высшего образования должна быть комплексной. В частности, она также должна включать отмену моратория на плановые проверки.

Когда была пандемия COVID, то был объявлен мораторий на плановые проверки. Но одно дело плановые проверки для малого бизнеса, а другое – проверки высших учебных заведений указала она

Также, уточнила она, вопросы вызывают ФГОСы по ряду специальностей в вузах.

Следующий шаг — это наполнение Федеральных государственных образовательных стандартов. Нужно, чтобы они были наполнены конкретным содержанием. Мы посмотрели по ряду специальностей, и там действительно жесткие требования, все четко расписано. Но где-то они действительно очень упрощенные. И имея такой стандарт, наивно полагать, что мы получим на выходе специалиста с должным уровнем компетенции сказала Гумерова

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила "смело отменять" устаревшие специальности в российских вузах.