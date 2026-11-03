Москва3 ноя Вести.Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал осторожнее относиться к новоязу. Об этом он заявил в контексте нового глагола "моггать", ставшего словом 2026 года по версии британского словаря Collins.

По мнению депутата, задача современного поколения в том, чтобы передать язык Пушкина следующим поколениям в незасоренном виде.

Мне кажется, я впервые слышу слово "моггать". Складывается ощущение, что засорение нашего языка происходит с какой-то повышенной скоростью. Не успели мы привыкнуть к "крашу" и "кринжу", как в вокабулярии странных слов новое пополнение к изучению сказал он в беседе с "Газетой.ру"

"Моггать" появилось от аббревиатуры AMOG, означающей "альфа-самец группы".

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, что заменой Хэллоуину могут стать тыквенные дни и карнавалы. Он пояснил, что считает западный праздник "абсолютно непонятной и несвойственной нам традицией", смысл которой люди не понимают.