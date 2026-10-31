Москва31 окт Вести.Заменой Хэллоуину в России могут стать тыквенные дни и карнавалы, рассказал KP.RU депутат Госдумы Виталий Милонов.

Милонов известен как сторонник запрета празднования пришедшего с Запада Хэллоуина. Он пояснил KP.RU, что считает праздник "абсолютно непонятной и несвойственной нам традицией", смысл которой люди не понимают.

По мнению депутата, Хэллоуину можно найти замену, при этом должна сохраниться карнавальная составляющая. Парламентарий упомянул "традиционные российские карнавалы", в которых "нет ничего плохого".

Если для кого-то Хэллоуин гастрономический праздник, то можно устраивать тыквенные дни, отметил Милонов.

Утилизировать избытки урожая тыквы можно и нужно. Можно проводить тыквенные дни. Да Бога ради, пожалуйста! Кому нравится — ешьте эту тыкву сколько хотите. Я, например, люблю кабачки заявил депутат

Хэллоуин широко отмечается в США, Канаде и Европе в ночь с 31 октября на 1 ноября. С некоторых пор этот праздник стал популярным и в России.

Ранее в РПЦ предупредили, что празднование Хэллоуина приводит к трагическим последствиям, поскольку отмечающие вступают в общение с нечистой силой.