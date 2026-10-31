Москва31 окт Вести.Хеллоуин можно считать "праздником-пустышкой" и примером того, как маркетинговые технологии создают искусственные поводы для потребления. Такое мнение выразил член комитета Совета Федерации по экономической политике Александр Волошин в разговоре с RT.

Волошин отметил, что в современном массовом формате Хеллоуин предлагает прежде всего быструю эмоцию без смысла и последствий.

Праздник сам по себе бессмысленный и пустой. Никто не ждет Хеллоуин целый год, и мало кто вспоминает о нем после осеннего сезона. Даже на Западе, где этот праздник распространен в массовой культуре, у Хеллоуина нет глубокой традиции и истории, это модернистский, по определению искусственный праздник сказал он

По словам сенатора, молодым людям предлагают покупать костюмы, подбирать макияж, искать тематические вечеринки и публиковать фотографии в соцсетях. Одновременно кофейни, кафе и лофты запускают специальные сезоны и меню, стимулируя клиентов тратить больше. Волошин считает печальным, что эту, по его оценке, чуждую традицию иногда перенимают школы и детские сады, формируя у детей потребительские привычки с раннего возраста.

Кроме того, Волошин выразил уверенность, что ежегодный ажиотаж вокруг Хеллоуина говорит лишь о бедности мышления части маркетологов и предпринимателей. По его словам, когда компаниям нечем информационно поддержать свой продукт или услугу, они прибегают к давно избитым западным рекламным клише. Сенатор считает негативным, что талантливая молодежь, которая ищет новые подходы, снова и снова оказывается заложником устаревших и чуждых штампов.

Хеллоуин, или Канун Дня всех святых - современный массовый праздник, восходящий к традициям ирландских и шотландских кельтов и языческому празднику Самайн. Его отмечают 31 октября, накануне Дня всех святых. Праздник традиционно распространен в Западной Европе и Америке, хотя официальным выходным не является. С конца XX века благодаря глобализации интерес к его атрибутике появился в странах Восточной Европы и СНГ, а также в государствах, культурно связанных с США и Великобританией, включая Японию, Южную Корею, Сингапур, Австралию, Новую Зеландию и ряд стран Океании.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов (фракция "Единая Россия") предложил заменить в России Хэллоуин карнавалом и тыквенными днями. Парламентарий упомянул "традиционные российские карнавалы", в которых "нет ничего плохого".