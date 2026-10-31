Рыбкам из "Москвариума" на Тыквенный Спас устроили тематическую вечеринку

Тыквенную вечеринку устроили для рыбок из "Москвариума" Рыбкам из "Москвариума" на Тыквенный Спас устроили тематическую вечеринку

Москва31 окт Вести.Тематическую "вечеринку" по случаю Тыквенного Спаса устроили для рыбок из "Москвариума" на ВДНХ, передает ТАСС.

Как рассказали в пресс-службе океанариума, в аквариум для них погрузили большую тыкву.

Наши рыбки с удовольствием исследовали тыкву и попробовали угощение сообщил собеседник агентства

Яркий сюрприз сразу привлек внимание рыбок, которые с любопытством исследовали необычный объект, заглядывали внутрь, плавали вокруг тыквы и с удовольствием пробовали угощение, сообщил собеседник агентства.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов высказал мнение, что заменой Хэллоуину в России могут стать тыквенные дни и карнавалы.

Так называемый Тыквенный Спас – новый праздник, который отмечают 31 октября. Он был придуман как добрая альтернатива Хэллоуину и посвящен осеннему урожаю, творчеству и теплым встречам с близкими людьми.