Москва31 октВести.Тематическую "вечеринку" по случаю Тыквенного Спаса устроили для рыбок из "Москвариума" на ВДНХ, передает ТАСС.
Как рассказали в пресс-службе океанариума, в аквариум для них погрузили большую тыкву.
Наши рыбки с удовольствием исследовали тыкву и попробовали угощениесообщил собеседник агентства
Яркий сюрприз сразу привлек внимание рыбок, которые с любопытством исследовали необычный объект, заглядывали внутрь, плавали вокруг тыквы и с удовольствием пробовали угощение, сообщил собеседник агентства.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов высказал мнение, что заменой Хэллоуину в России могут стать тыквенные дни и карнавалы.
Так называемый Тыквенный Спас – новый праздник, который отмечают 31 октября. Он был придуман как добрая альтернатива Хэллоуину и посвящен осеннему урожаю, творчеству и теплым встречам с близкими людьми.