© Центр океанографии и морской биологии Москвариум на ВДНХ, Telegram

Москва21 авг Вести."Москвариум" временно приостановил работу из-за отключения электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба центра в своем Telegram-канале.

Дорогие гости, "Москвариум" временно не принимает посетителей в связи с отключением электричества говорится в публикации

Отмечается, что специалисты постоянно следят за состоянием обитателей океанариума. Угрозы их здоровью и самочувствию нет.

Все заранее купившие билеты в Аквариум, на шоу, в детский театр или на выставку, могут вернуть их, отправив обращение на электронную почту info@moskvarium.ru.

Администрация "Москвариума" принесла извинения за неудобства и поблагодарила за понимание.

О возобновлении работы будет сообщено дополнительно.