Москва21 авгВести."Москвариум" временно приостановил работу из-за отключения электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба центра в своем Telegram-канале.
Дорогие гости, "Москвариум" временно не принимает посетителей в связи с отключением электричестваговорится в публикации
Отмечается, что специалисты постоянно следят за состоянием обитателей океанариума. Угрозы их здоровью и самочувствию нет.
Все заранее купившие билеты в Аквариум, на шоу, в детский театр или на выставку, могут вернуть их, отправив обращение на электронную почту info@moskvarium.ru.
Администрация "Москвариума" принесла извинения за неудобства и поблагодарила за понимание.
О возобновлении работы будет сообщено дополнительно.