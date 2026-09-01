Москва1 сен Вести.ГМИИ им. А. С. Пушкина временно приостановил работу по техническим причинам. Об этом музей сообщает в MAX.

Уважаемые посетители! По техническим причинам Пушкинский музей временно закрыт. Точное время возобновления работы музея пока не известно говорится в сообщении

Экскурсии на ближайшие четыре часа отменены. Отмечается, что если музей заработает снова, то более поздние экскурсии состоятся.

Посетителям, кто не смог попасть в музей или чей визит был прерван эвакуацией, посоветовали дождаться открытия и прийти сегодня, 1 сентября, либо в течение 10 дней заполнить электронную форму на возврат билета.