В Кузбассе поставили гастрономический рекорд, сварив суп из тыквы на 200 литров

В Кузбассе сварили 200 л тыквенного супа и поставили гастрономический рекорд В Кузбассе поставили гастрономический рекорд, сварив суп из тыквы на 200 литров

Москва10 окт Вести.В Кузбассе установили новый гастрономический рекорд России, сварив 200 литров тыквенного супа. Об этом сообщили в администрации города Калтан, передает ТАСС.

Гастрономическая книга рекордов России подтверждает рекорд "Самый большой тыквенный суп в России", приготовленный в рамках фестиваля "Тыква-фест Калтанское". Результат: 200 литров приводит агентство слова мэрии

Также в рамках фестиваля состоялся конкурс тыкв с номинациями "Самая большая", "Самая тяжелая" и "Арт-тыква", прошел "Тыквенный парад", а также организованы ярмарка, мини-ферма и многое другое.