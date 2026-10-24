Кондитеры в Ингушетии сделали десятиметровый шоколадный торт в виде башни

Гигантский торт в виде башни соорудили в Ингушетии Кондитеры в Ингушетии сделали десятиметровый шоколадный торт в виде башни

Москва24 окт Вести.Торт в виде средневековой ингушской башни высотой 10 метров создали на площади в Магасе в Ингушетии. Об этом сообщается в МАХ-канале регионального правительства.

Вес сладкой конструкции составит около 2,5 тонны. Для ее создания используют более 5,2 тысячи съедобных "кирпичиков", около 1,3 тонны шоколада, свыше 450 килограммов сахара, почти 380 килограммов муки и более 11 тысяч яиц говорится в сообщении

Торт сделали в рамках масштабного культурно-гастрономического мероприятия, организованного при поддержке Министерства культуры и туризма Ингушетии. Создатели кондитерского изделия планируют установить официальный рекорд России.