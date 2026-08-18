Чум высотой почти десять метров установили в Нарьян-Маре Самый большой чум, установленный в Нарьян-Маре, попал в Книгу рекордов России

Москва18 авг Вести.Самый большой чум в стране высотой почти десять метров установили в Нарьян-Маре, сообщила губернатор Ненецкого автономного округа Ирина Гехт в мессенджере МАХ.

В Нарьян-Маре установили самый большой чум в стране. Почти десять метров высотой — сегодня достижение официально зафиксировали представители Книги рекордов России написала Гехт

Она уточнила, что данное достижение призвано привлечь внимание туристов к региону, рассказать о традициях и людях НАО тем, кто пока знает о нем совсем немного. По словам главы округа, зачастую знакомство с регионом начинается с фото, видео или необычной новости, и если человек заинтересуется, следующим шагом может стать поездка в НАО.