Мэр коммуны на востоке Франции запретил летать комарам над ее территорией Мэр французской коммуны запретил комарам летать над регионом

Москва4 сен Вести.Мэр одной из коммуны на востоке Франции Оливье Жоли выпустил официальное распоряжение о запрете тигровым комарам летать над городом.

Как сообщает телеканал BFMTV, ранее тигровые комары обитали исключительно в тропических и субтропических регионах. Но из-за повышения температуры насекомые массово распространились на территории Франции.

Такие комары переносят множество инфекционных заболеваний, к которым относится и лихорадка денге.

Мэр коммуны Сен-Жюст-Сен-Рамбер издал соответствующий указ, согласно которому комарам-нарушителям грозит "привлечение к ответственности".