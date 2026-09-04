Москва4 сенВести.Мэр одной из коммуны на востоке Франции Оливье Жоли выпустил официальное распоряжение о запрете тигровым комарам летать над городом.
Как сообщает телеканал BFMTV, ранее тигровые комары обитали исключительно в тропических и субтропических регионах. Но из-за повышения температуры насекомые массово распространились на территории Франции.
Такие комары переносят множество инфекционных заболеваний, к которым относится и лихорадка денге.
Мэр коммуны Сен-Жюст-Сен-Рамбер издал соответствующий указ, согласно которому комарам-нарушителям грозит "привлечение к ответственности".