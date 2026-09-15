Башню Trump Tower высотой в 62 этажа хотят построить в центре Тбилиси В Тбилиси представили проект 280-метровой башни Trump Tower

Москва15 сен Вести.В столице Грузии Тбилиси презентовали проект строительства 62-этажной башни Trump Tower высотой 280 метров, сообщил премьер страны Ираклий Кобахидзе, трансляцию церемонии вели местные телеканалы.

Небоскреб планируют возвести в центре Тбилиси в рамках масштабного проекта Downtown Tbilisi. Объем инвестиций составит 2 млрд долларов.

Инвестиция в 2 млрд долларов, 600 тысяч квадратных метров современного пространства в центре Тбилиси создадут для страны новую реальность, особенную экономическую и туристическую привлекательность сказал Кобахидзе

Строительство Trump Tower планируется завершить в 2031 году. Башня станет частью комплекса Downtown Tbilisi, в который войдут шесть высотных зданий. Полностью реализовать проект планируется к 2033 году. Небоскребы возведут на территории Центрального парка в тбилисском районе Сабуртало.

В презентации проекта по видеосвязи также поучаствовал исполнительный вице-президент The Trump Organization и сын президента США Дональда Трампа Эрик Трамп.

Ранее сообщалось, что компания Трампа намерена построить самый высокий в Тбилиси небоскреб.