Компания Трампа намерена построить самый высокий в Тбилиси небоскреб Trump Organization анонсировала строительство высочайшего небоскреба в Тбилиси

Москва19 апр Вести.Девелоперская компания Trump Organization, принадлежащая президенту США Дональду Трампу, анонсировала планы строительства небоскреба в Тбилиси, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, этот объект станет самым высоким зданием в столице Грузии.

Газета приводит слова представителя одного из партнеров проекта, который заявил, что Trump Tower Tbilisi будет многофункциональным комплексом высотой около 70 этажей.

Уточняется, что проект включает создание элитных жилых помещений и торговых площадей. Разработкой занимается американская архитектурная компания Gensler совместно с грузинскими девелоперами Archi Group и Biograpi Living. Кроме того, в подготовке планов участвует нью-йоркская фирма Sapir Organization.

Несмотря на то, что действующий американский лидер отошел от повседневного управления Trump Organization в 2017 году, его сыновья Эрик и Дональд-младший продолжают руководить компанией в качестве исполнительных вице-президентов.

Сам президент остается главным руководителем этой фирмы и осуществляет контроль через слепой траст.

Ранее пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Ливитт назвала строительный приоритет Трампа, непосредственно связанный с архитектурой Белого дома.