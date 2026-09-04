В американском МВД сообщили о начале работ по строительству Триумфальной арки

Глава МВД США Бургум заявил о начале работ по строительству Триумфальной арки В американском МВД сообщили о начале работ по строительству Триумфальной арки

Москва4 сен Вести.Земляные работы для возведения Триумфальной арки и военной смотровой площадки в районе Арлингтонского национального кладбища начнутся в течение ближайших двух недель. Об этом рассказал министр внутренних дел США Даг Бургум.

По его словам, строение будет одним из "великих произведений американской архитектуры".

Мы рады объявить, что после очень долгого ожидания (более 125 лет!) в течение ближайших двух недель мы готовимся начать земляные работы, необходимые для [возведения] Большой триумфальной арки и военной смотровой площадки на площади Мемориал-Серкл написал Бургум в соцсети X

Комиссия США по изящным искусствам ранее одобрила проект строительства арки. Газета The Washington Post отмечала, что американский лидер Дональд Трамп выбрал проект строительства Триумфальной арки в Вашингтоне высотой 250 футов (76,2 метра). Глава Белого дома отмечал, что арка будет посвящена 250-летию США.