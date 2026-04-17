CBS: в Вашингтоне возведут триумфальную арку в честь 250-летия США

CBS: комиссия предварительно одобрила возведение триумфальной арки в Вашингтоне

Москва17 апр Вести.Комиссия по изящным искусствам предварительно одобрила проект строительства триумфальной арки в Вашингтоне, сообщает американский телеканал CBS.

Комиссия является независимым государственным регулятором, который контролирует облик почти всех зданий в Вашингтоне​​​, поскольку этот город является столицей США, отмечает CBS.

В частности, комиссия рассматривает планы строительства правительственных зданий и памятников. Полномочия главы комиссии схожи с полномочиями министра культуры.

Назначенная президентом США Дональдом Трампом комиссия подняла ряд вопросов, но в итоге предварительно одобрила один из архитектурных приоритетов Трампа - арку из камня высотой 76 м отмечает CBS

Комиссия задала вопросы архитектору проекта Николасу Шарбонно. В частности, в центре обсуждения оказались золотые статуи на крыше арки, а также проход пешеходов к арке и ее доступность для маломобильных граждан.

В октябре 2025 года глава службы протокола США Моника Кроули заявила, что, по предложению Трампа, в Вашингтоне возведут триумфальную арку к 250-летию страны.

Арку построят между Арлингтонским кладбищем и мемориалом 16-му президенту США Аврааму Линкольну.