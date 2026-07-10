В Нью-Йорке началась стройка последнего небоскреба восстановленного ВТЦ В Нью-Йорке началось строительство последнего небоскреба комплекса ВТЦ

Москва10 июл Вести.В Нью-Йорке стартовало строительство последнего небоскреба в восстановленном комплексе Всемирного торгового центра (ВТЦ). Об этом сообщает телеканал ABC.

Накануне состоялась церемония закладки первого камня 55-этажного здания American Express, которое возводится на месте прежних башен-близнецов. На мероприятии присутствовали мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани, спикер городского совета Джули Менин и контролер Марк Левин.

Градоначальник во время своей речи охарактеризовал площадку ВТЦ как "священную землю", отметив, что проект является символом восстановления города после трагических событий 11 сентября. Новый небоскреб высотой 374 метра станет заключительным элементом реконструкции района, пострадавшего в результате терактов 25 лет назад.

По оценкам властей, строительство второго ВТЦ обеспечит более 3,2 тысячи рабочих мест, а в самом здании смогут трудиться до 10 тысяч сотрудников.

Ожидается, что проект реконструкции принесет экономике Нью-Йорка около 5,9 миллиарда долларов.

Ранее самолет врезался в самый высокий небоскреб Пекина.