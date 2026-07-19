В Венесуэле испекли восьмиметровый торт для пострадавших от землетрясения детей

В Венесуэле испекли гигантский торт для пострадавших от землетрясения детей В Венесуэле испекли восьмиметровый торт для пострадавших от землетрясения детей

Москва19 июл Вести.Благотворительная организация Fundación Color Esperanza приготовила восьмиметровый торт для детей, проживающих во временных убежищах после недавних разрушительных землетрясений в Венесуэле. Об этом сообщил телеканал Globovisión.

Представитель фонда Вильман Вильегас подчеркнул, что целью акции не является установление рекордов или получение наград. Главная задача заключалась в том, чтобы подарить каждому ребенку в убежищах кусочек торта, символизирующий радость, надежду и счастье.

Накануне отмечаемого в стране Дня ребенка, около 50 волонтеров объединили усилия для создания этого кулинарного произведения.

Торт, который его создатели назвали "самым большим в Венесуэле", украшен цветами национального флага и достигает восьми метров в длину и 1,2 метра в ширину.

По последней информации, в 107 временных лагерях размещены 20 903 человека

Ранее МЧС России передало для населения Венесуэлы 22 тонны гуманитарной помощи, в том числе продукты, палатки, инженерное оборудование и предметы первой необходимости.