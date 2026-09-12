Москва12 сен Вести.Тыквы продолговатой формы подходят для сладких блюд, а для тушения и гарнира нужны круглые. Об этом ИС "Вести" заявил бренд-шеф компании "Дикоед" Евгений Бердников.

Тыква – это единственный, наверное, овощ, который может превратиться в любой десерт. Если вы хотите более сладкую, то вы выбираете, образно выражаясь, как колхозницу, продолговатую. Если вы хотите потушить и сделать какой-то соус, гарнир, то лучше круглую сказал он

Также Бердников отметил, чем сильнее тыква нагревается при приготовлении, тем она становится мягче, карамельнее и дает полезные вещества.

Ранее сообщалось, что осужденный, отбывающий наказание в исправительной колонии в Кирово-Чепецке, вырастил тыкву весом более 400 килограммов.