Москва1 ноя Вести.Люди созданы по образу и подобию Божьему и должны уподобиться Богу в этом, а праздник Хэллоуин – это полная противоположность христианскому началу. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" выразил митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, также указав на то, что в России есть свои добрые праздники, на которых можно повеселиться.

По его словам, Хэллоуин – это заигрывание с темной силой.

Если вы хотите повеселиться и устроить маскарад – не заигрывайте с темной силой. Доброго и хорошего вы от этого ничего не получите. Совершенно очевидно, что это пришло к нам из кельтских, языческих племен. И здесь все должно быть понятно. У нас ведь столько много интересного…, что можно прививать людям. Можно и развлечься, можно и повеселиться, но не с участием темной силы. А то, что Русская православная церковь категорически отвергает этот так называемый праздник - и правильно делает. Какой же это праздник? сказал митрополит Павел

Митрополит обратил внимание на то, что все игры и празднования, по христианскому учению, должны учить доброте и любви.

Мы созданы по образу и по подобию Божьему. И мы должны уподобиться Богу. И поэтому вот все наши игры, они должны это стимулировать, они должны нас к этому вести и детей к этому вести: к доброте, к любви, к взаимопомощи, к состраданию. А что этот праздник несет? Ну он же совершенно противоположный… Это полная противоположность православному учению, вообще христианскому учению… Это самое настоящее антихристианское начало сказал он

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, что заменой Хэллоуину могут стать тыквенные дни и карнавалы. Он пояснил, что считает западный праздник "абсолютно непонятной и несвойственной нам традицией", смысл которой люди не понимают.