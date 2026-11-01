Москва1 ноя Вести.В европейских государствах люди изгнали из своей жизни Бога, поэтому протесты в Европе стали проявлением страшного суда. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" выразил митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.

Он рассказал, как длительное время нес послушание за пределами России и как изменилась вера у европейских людей. По словам митрополита, еще в 1980-е годы при поездке за рубеж в гостиничных номерах обязательно находилась Библия.

Куда бы я ни ездил, я везде в Европе видел это. Прошло какое-то время, уже спустя, наверное, лет 10—15—20, я приезжаю в Европу, а там этих книг уже нет. Были кресты в гостинице, потом все это вынесли. Потом люди стали говорить, мол, вы знаете, можно счастливую жизнь построить и без Бога. Им, по сути, и не нужен был Бог, потому что они жили в таком изобилии. Сегодня, глядя на Европу, я так в узком кругу говорю: "А ведь сегодня происходит страшный суд над Европой. Друзья мои, обратите внимание, суд божий происходит". Люди, живущие в Европе, изгнали из своей жизни Бога. отметил митрополит Павел

Духовная основа беспорядков во Франции также лежит в отказе от Бога, считает митрополит.

Люди перестали верить в Бога, люди стали жить сами, как хотят. Люди добровольно, к сожалению, отказались от Бога. А сегодня у нас в России люди поняли, потому что люди уже пережили этот период времени, когда насильственно людей отвергали или отгоняли от Бога, от храмов, от церкви. Мы все это пережили, и сегодня мы поняли и понимаем: без Бога ни до порога, не случайно наши предки так говорили добавил он

Европу осенью 2026 года захватила массовая волна протестов. Масштабные антиправительственные забастовки и митинги проходят во Франции, Германии, Италии, Испании, Португалии, Польше и в других государствах.